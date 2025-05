’Voci di donna’ tra rane e farfalle. In estate torna il festival ’Women’

Otto grandi artiste in concerto in otto luoghi unici del territorio. È la nuova edizione di ‘Women - Voci di donne’ in programma in diverse serate dal 16 luglio al 30 agosto. "La musica internazionale è costellata di grandissime interpreti – spiegano i promotori di Ad Eventi – ma spesso si dimentica che molte di loro sono anche autrici di grande bravura e musiciste straordinarie". Un’iniziativa realizzata in collaborazione con i Comuni della Spezia, Sarzana, Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso, Luni, Lerici, con il sostegno della Fondazione Carispezia.

Si parte, mercoledì 16 luglio, dalla Marinella di San Terenzo, con ‘Paola racconta Anna’, un viaggio, uno spettacolo che narra la vita della grande Anna Magnani con protagonista Paola Minaccioni (sua anche la regia), su testo di Elisabetta Fiorito e con le musiche di Valerio Guaraldi. Si prosegue il 28 luglio al Molo dei Pescatori di Monterosso con Anna Castiglia: con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, accompagna gli spettatori in un percorso tra musica e parole. Ci si sposta a Santo Stefano Magra, in piazza della Pace, il 31 luglio con ‘A questo punto... la voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria’ con Cecilia Syria Cipressi alla voce e Tony Canto fra chitarra e voce. Ancora in Val di Magra, alla Cittadella di Sarzana, il 9 agosto con ‘Spiriti guida’, uno spettacolo che accosta al repertorio di Cristina Donà e Saverio Lanza, l’opera di quegli artisti che hanno nutrito la loro anima e contagiato il loro cammino. Si arriva in piazza Europa alla Spezia il 10 agosto con il concerto di Loredana Berté che prosegue il suo tour ‘50 da ribelle’, che festeggia i suoi 50 anni di carriera da cantante. Roberta Di Mario, compositrice e pianista classica contemporanea, sarà il 18 agosto in piazza XIII Dicembre di Montemarcello, mentre il 29 agosto nell’Anfiteatro romano di Luni toccherà a ‘Ebbanesis’, un fenomeno web, ma con tanta sostanza musicale, un duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, due voci e una chitarra.

Chiusura del percorso il 30 agosto in piazza Querciola a Castelnuovo Magra con Erica Mou (canzoni, voce e chitarra) e Concita de Gregorio (autrice e voce narrante) e il loro ‘In mezzo a un milione di rane e farfalle’. Lo spettacolo è un ‘quaderno degli oggetti smarriti’, un racconto poetico e potente di tutto ciò che abbiamo perduto o dimenticato. Persone, luoghi, emozioni, oggetti che sembravano dissolti nell’aria trovano nuova vita attraverso la narrazione e la musica. Prevendite sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone e su www.ad-eventi.it. Ulteriori informazioni disponibili contattando il numero di telefono 0187 648366.

Marco Magi