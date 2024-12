La pittrice Gloria Giuliano intervistata dai ragazzi

Nei giorni scorsi al Circolo Fantoni, nella nuova sede in Galleria Adamello, si è tenuto un incontro-intervista con la pittrice Gloria Giuliano (che espone nella stessa location fino a martedì 7 gennaio) ed una ventina di ragazzi della Isa 4. Nel corso dell’incontro l’artista ha parlato della sua passione e del suo percorso nell’arte fin dall’infanzia. In un ambiente luminoso, la pittrice, circondata da una serie di opere in corso, ha raccontato del suo amore per la pittura e delle sue esperienze più significative, a questo gruppo di studenti, attento, che le ha poi posto delle domande molto interessanti. Sempre al ’Fantoni’, Gloria Giuliano con Andrea Brandi e Gabriella Tartarini, ha poi incontrato altri appassionati di arte, prima di concedersi ad un brindisi di auguri. Si tratta di una tappa di una serie di appuntamenti che il presidente Alberto Grassi sta organizzando, per riaccendere la fiamma del Fantoni, spenta per un breve periodo, dopo la chiusura della sede di piazza Brin. Fra gite, approfondimenti e naturalmente esposizioni che seguiranno quella molto bella di Gloria Giuliano, il calendario è davvero ricco. Intanto, il 31 dicembre, con il buffet di San Silvestro e l’improvvisazione teatrale del gruppo di Mauro Monni, con un cast d’eccezione. Info: 340 5839502. m. magi