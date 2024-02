La nuova tribuna non infiamma: "Bella, ma se piove ci bagniamo". La Ferrovia coperta fa sognare

La Spezia

Tra poco più di un mese, probabilmente il primo aprile in occasione del match di Pasquetta contro l’Ascoli (difficile il 9 marzo per Spezia-Sudtirol), la nuova tribuna del Picco sarà completata. Già ora la nuova struttura sta riscuotendo apprezzamenti tra i tifosi che la stanno frequentando, pur con qualche perplessità: "Dal punto di vista estetico la nuova tribuna è gradevole, preoccupa l’altezza eccessiva della tettoia, in caso di pioggia il rischio di bagnarsi è più che reale". In programma anche la copertura della curva Ferrovia: "Sarà uno spettacolo, il giusto premio alla nostra tifoseria". Tra gli abbonati di tribuna vi è Franco Nobili: "Alla vista la nuova struttura è abbastanza piacevole, le poltrone sono comode, anche se nel punto in cui sono posizionato la visibilità non è propriamente ottimale perché inibita da una ringhiera. Preoccupa, invece, la tettoia così alta perché il rischio di bagnarsi quando piove è elevato, specie per chi siede nelle prime tre file. Speriamo si completi il cerchio con la copertura della curva". Un auspicio ripreso da Mario Scantamburlo: "Mi auguro che dalle parole si passi ai fatti, perché dopo 50 anni di stadio passato in curva a prendere acqua e vento, la copertura sarebbe perfetta e darebbe lustro alla tifoseria e allo stadio. Sulla tribuna ho qualche perplessità perché mi pare che la copertura sia troppo alta, esponendo gli spettatori alle intemperie. Non riesco ancora ad inquadrarla per ciò che riguarda l’aspetto visivo". Gli fa eco Alberto Pandullo, fedelissimo del settore vip del Picco: "Il giudizio definitivo sulla nuova tribuna lo darò quando sarà completata. Ho però l’impressione che la tettoia sia molto alta, e nelle giornate di pioggia e vento il rischio che gli spettatori si bagnino è concreto. Se tecnicamente fosse possibile, occorrerebbe allungare la copertura. Dal punto di vista estetico la nuova struttura non mi dispiace. Con la copertura della curva il Picco potrebbe diventare una bomboniera". Brillano gli occhi a Fabio Picchi quando si parla di Ferrovia coperta: "Sarebbe un premio alla nostra tifoseria che non ha mai mollato nei momenti più difficili. Immaginatevi con la tettoia come rimbomberebbe lo stadio ai nostri cori. Porterebbe più gente allo stadio perché si ovvierebbe allle condizioni meteorologiche avverse. La nuova tribuna mi piace, Spezia merita uno stadio di tutto rispetto". Dello stesso avviso Alessandro Ambrosini: "Sono molto contento di come sta venendo lo stadio, da tempo speravo nell’ammodernamento. Ho visto la tribuna, mi piace, ora speriamo nella copertura della Ferrovia. Hanno detto che la faranno, noi ci contiamo".