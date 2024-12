La notte di San Silvestro in città. Come cambiano viabilità e sosta

Una piazza blindata per garantire a tutti i partecipanti alla festa di vivere un momento di felicità e divertimento. Il protocollo di sicurezza vedrà impegnati decine di operatori delle forze dell’ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Saranno schierati sia in piazza Europa ma anche nelle vie del centro per monitorare sia il rispetto dell’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti e artifici pirotecnici ma anche per scongiurare altre situazioni di pericolosità.

"Sarà una notte sicuramente impegnativa – conferma Francesco Bertoneri – ma ben organizzata nei compiti. Diciamo che per l’ordine pubblico è decisamente molto più complicato il Palio del Golfo con tutte le varie manifestazioni a corredo dell’evento principale". Su piazza Europa volerà anche uno dei cinque droni a disposizione del comando della polizia locale per garantire un controllo anche dall’alto. Sarà una notte di lavoro anche per Jazz, il cane-agente in servizio al comando di viale Amendola. Ma sarà uno straordinario... coccolato.

"Se in piazza Europa non si potranno scoppiare botti – conclude Bertoneri – la stessa attenzione non ci sarà altrove quindi anche per Jazz così come per tutti gli animali i botti saranno motivo di tensione e paura. Quindi cercheremo di riservargli una particolare attenzione e protezione". Oltre all’ordinanza che vieta l’utilizzo dei botti e petardi in piazza Europa firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini è stata firmata dal dipartimento della mobilità del Comune l’ordinanza sulla viabilità a decorrere dalle 7 di oggi fino alle 3 del primo giorno dell’anno riguardanti i divieti di sosta, transito e fermata in diversi punti della città.

Massimo Merluzzi