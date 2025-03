La meraviglia dell’Alta Via

Amanti della natura, dell’avventura e della cultura a raccolta, domani sera, alle 20, al cinema Il Nuovo. Breathe Liguria organizza un evento speciale nel quale saranno presentati il libro ‘Alta Via, un sogno a tasche vuote’ di Marco Ferrando ed il film ‘Alta Via, storia di terra, cielo e mare’, un documentario che vede Massimo Cirillo come produttore esecutivo. L’evento sarà arricchito da una firmacopie e da un brindisi offerto da Dolciotta durante l’intervallo. L’ Alta Via dei Monti Liguri così amata e così trascurata, in questo evento, vuole essere celebrata per ricordare quanto la Liguria abbia incredibili bellezze che non debbono essere mai dimenticate. L’ Alta Via è il trait d’union tra l’organizzatrice dell’evento, Veronica Forzoni di Breathe Liguria, che ne fa custodia come cavallo di battaglia durante le docenze che tiene per le future guide ambientali e Marco Ferrando. È proprio in questa occasione che ha conosciuto Marco, e subito è nato il sogno di portare insieme sull’Alta Via le persone. L’autore del libro, futura guida ambientale e fotografo, è un grande avventuriero, che proprio per la sua voglia di avventura ha effettuato questo sentiero in solitaria e senza soldi e racconterà della sua straordinaria impresa. Il libro non è solo un diario di viaggio, ma un invito a sognare e a compiere il primo passo verso la realizzazione di un’impresa. Per Massimo invece è la cinepresa a valorizzare il nostro territorio, anche lui battitore di lunghi cammini e di sopralluoghi, necessari per andare a conoscere i luoghi più sconosciuti e le persone che la abitano, farà innamorare anche dal suo punto di vista dell’Alta Via. Il docufilm, prodotto dall’associazione culturale Ilm (Imaginary line music & movie), è il frutto di tre anni di lavoro e di una squadra affiatata, nata in un momento difficile per il settore audiovisivo. Il docufilm, che vede nomi celebri nel mondo dello spettacolo come la voce narrante di Maurizio Di Maggio, storico volto di Radio Monte Carlo, e la partecipazione del comico lericino Antonio Ornano (conosciuto per la sua partecipazione alla GialappaShow, Zelig e non solo), promuove il territorio ligure attraverso storie di sport, avventura e incontri umani. Tra i momenti più emozionanti viene ricordato l’incontro con Wafaa Amer, climber egiziana che ha sfidato convenzioni e pregiudizi per seguire la sua passione.

Marco Magi