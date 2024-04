La Marina assegna la gestione delle sue spiagge

Sarà la società Mapi di Bologna a gestire in concessione gli stabilimenti balneari della Marina militare situati sull’isola Palmaria, a Maralunga e a Marina di Carrara. L’azienda emiliana, unica partecipante alla gara indetta dalla Direzione di commissariato della Spezia della Marina Militare, si è aggiudicata il bando presentando un ribasso del 5% rispetto alla base d’asta, fissata a 2.429.252,46 euro iva esclusa. L’affidamento avrà la durata di un quadriennio, dal 2024 al 2027, per un totale stimato in 1410 giorni. Lo stabilimento balneare sull’isola Palmaria è dedicato a sottufficiali della Marina e al personale del Circolo ricreativo dipendenti difesa, mentre l’impianto di Maralunga, nel comune di Lerici, è riservato agli ufficiali. Lo stabilimento di viale Vespucci a Marina di Carrara è invece riservato a graduati e truppa. Secondo quanto si evince dal progetto di concessione elaborato dalla Marina e pubblicato contestualmente al bando, si stimano ogni anno 77mila ingressi agli stabilimenti durante l’estate, capaci di generare introiti per circa 313.922 euro; inoltre, vengono stimati in 385mila euro gli introiti generati dalle vendite di bar, mense e tavole calde dei tre stabilimenti balneari, mentre è stimato in poco più di 336mila euro il costo del personale addetto necessario al corretto funzionamento delle tre strutture.