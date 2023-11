La lunense Baruzzo votata all’unanimità. Sarà presidente del Pd

L’assemblea provinciale del Partito democratico della Spezia, alla presenza dei delegati dei circoli e dei parlamentari, nei giorni scorsi ha eletto all’unanimità Carola Baruzzo, 43 anni, nuova presidente. "Il voto unanime è un segnale che non voglio disperdere – dichiara Baruzzo – . Oltre a rappresentare un attestato di fiducia è anche un’assunzione di responsabilità". Per venerdì, insieme a Iacopo Montefiori, sta organizzando un tavolo di ascolto e confronto con i sindacati confederali proprio sulle conseguenze della manovra economica. "Le importanti iniziative di questi giorni – dichiarano Baruzzo e Montefiori – ci accompagneranno alla partecipazione alla Manifestazione Nazionale di sabato in piazza del Popolo a Roma; la nostra partecipazione sarà garantita da due pullman che partiranno dalla provincia della Spezia".