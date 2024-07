La lista Toti avanti nei sondaggi. Grandi manovre pre elettorali. Venerdì vertice di centrodestra

I numeri, qualche volta, sono l’esatta fotografia della realtà. Spesso le cifre rappresentano infatti un messaggio importante senza troppi giri di parole. Per quanto possa contare un sondaggio realizzato dall’agenzia Tecnè il gradimento dei liguri nei confronti di Giovanni Toti è oltre il 50%. Un messaggio chiaro dunque che arriva alla vigilia di un vertice tra i segretari regionali dei partiti del centrodestra in programma nel primo pomeriggio di venerdì a Genova nell’ufficio del deputato Matteo Rosso coordinatore ligure di Fratelli d’Italia. Con lui il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana, Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Umberto Calcagno Udc). Il sondaggio arriva in una settimana molto attesa, anche dal centrodestra. Perchè oltre al summit nel quale l’argomento all’ordine del giorno sono gli sviluppi che hanno coinvolto il presidente Giovanni Toti e l’analisi delle implicazioni politiche e amministrative necessarie per garantire la continuità e l’efficienza nella gestione della Regione non è escluso che la Procura di Genova possa concludere l’esame dei testimoni e decida se chiedere il giudizio immediato per il presidente della Regione Giovanni Toti, dell’imprenditore Aldo Spinelli e dell’ex presidente dell’Autority portuale Paolo Emilio Signorini. Un sondaggio che ha intanto trovato il commento dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone, elemento di spicco della lista civica collegata a Toti. "Nella prossima tornata elettorale – ha detto – il centrodestra ligure non potrà non considerare come un alleato fondamentale e un interlocutore indispensabile la nostra lista civica. Riteniamo, anzi, che la nostra lista possa diventare decisiva, come già lo è stata in passato, in particolare considerando i risultati delle ultime elezioni politiche che hanno visto i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra appaiati. Il gradimento per il presidente Toti, da più di due mesi impossibilitato a comunicare con l’esterno è un risultato che dimostra che i cittadini riconoscono il grande lavoro svolto dal presidente e dalla sua giunta per cambiare la Liguria, lavoro che è proseguito anche in questi due mesi grazie all’impegno del presidente ad interim Alessandro Piana e della giunta che ha evidentemente seguito la linea politica definita dal presidente". Intanto sul caso Toti il ministro della giustizia Carlo Nordio non ha escluso l’ipotesi di inviare gli ispettori al Tribunale di Genova sul caso Toti. "Stiamo seguendo una situazione, che ha molte anomalie, con estrema attenzione e alla fine valuteremo quello che dovrà essere fatto".

Massimo Merluzzi