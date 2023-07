’La fine è ignota’ di Morchio Castello di parole offre la scena all’investigatore Migliaccio

Edizione speciale di ‘Castello di parole’ oggi a Riomaggiore. In piazza del Vignaiolo, alle 18, va in scena la rassegna, organizzata dal Comune, a cura della giornalista Ornella D’Alessio e con il patrocinio del Parco nazionale delle Cinque Terre, con ospite Bruno Morchio. Psicologo, sindacalista e scrittore genovese, noto per una lunga serie di gialli con protagonista l’investigatore Bacci Pagano, presenterà il suo ultimo libro ‘La fine è ignota’, nel quale ci fa conoscere un nuovo singolare personaggio, un investigatore dilettante, Mariolino Migliaccio. Il giallo si legge con interesse, anche se non è facile seguire le indagini di Mariolino, con molti presunti colpevoli, connivenze e accuse reciproche: la matassa è ingarbugliata, troppi sono gli interessi ed i personaggi d’alto profilo coinvolti. Morchio attraversa i chiaroscuri di Genova, regalando un nuovo indimenticabile personaggio. Tra gli ospiti saranno presenti anche Filippo Lubrano e il fotografo Andrea Luporini (nella foto), per presentare il loro libro ‘Humans of Cinque Terre: gli umani delle Cinque Terre’, un progetto che mira a raccontare le storie di vite normali, intergenerazionali. "Le testimonianze che raccolgo sono spesso molto intime, personali. Da un certo punto di vista potrebbero essere ambientate ovunque, ma invece sono proprio qui, in questo lembo antropizzato in una maniera unica e irripetibile al mondo – dichiara Lubrano – . Raccontano la bellezza e la gravità delle vite che sottendono a questo territorio che è un dialogo mai concluso tra uomo e natura, dove la mano di uno non ha mai offeso la meraviglia dell’altro". Il progetto ricalca esplicitamente il modello del fortunato ‘Humans of New York’, uno degli account più seguiti su Instagram, del fotografo di strada americano Brandon Standon. "Ancora una volta siamo riusciti ad unire personaggi nazionali e locali, storie che si intrecciano, territori che si raccontano – dichiara il sindaco Fabrizia Pecunia –. Sarà l’occasione per confrontarci e stare assieme". L’evento è gratuito.

m. magi