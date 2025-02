La fine di Sciacchetrà. Barca verso la demolizione

Per quasi venti anni è stata l’imbarcazione regina della ’flotta’ del Parco nazionale delle Cinque terre, utilizzata per visite guidate, minicrociere costiere e workshop tematici sulla sostenibilità marina, e portando per mare uno dei prodotti iconici di queste terre eroiche. Ora, per lo storico ’Sciacchetrà’, imbarcazione modello paraggina acquisita dal Parco nazionale del 2006, è arrivato il tempo della pensione. Nei giorni scorsi, l’ente di Manarola ha lanciato la manifestazione di interesse per individuare operatori per la demolizione dell’imbarcazione, con possibilità di recupero di alcuni componenti quali i due motori principali, il generatore e parte di arredi storici per un eventuale interesse a fini di restauro. "Al momento attuale, le condizioni del bene sono tali da rendere impossibile un restauro economicamente sostenibile" si legge nell’avviso del Parco, corredato di perizia valutativa della storica imbarcazione in legno a motore, costruita nel 1965 dai Cantieri Navali di Chiavari (ex Cantiere Gotuzzo) dai progettisti e maestri d’ascia Solari e De Negri. L’imbarcazione è stata acquistata dal Parco nazionale nel 2006 in condizioni di manutenzione carenti, tanto che fu realizzato un importante progetto di restauro significativo, per poi essere utilizzata per diversi scopi, ospitando anche visite istituzionali destinate alla fruizione dell’Area marina protetta.

"Grazie agli aggiornamenti ecologici, ha rappresentato un modello di navigazione sostenibile, promuovendo la sensibilizzazione ambientale e la conservazione del patrimonio storico" si legge nell’avviso, dove è stato fissato il termine del 4 marzo per la presentazione delle offerte.

mat.mar.