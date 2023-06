La festa della musica Sedici grandi eventi in luoghi magici della città

"I luoghi daranno un tocco magico alla musica", noi aggiungiamo, alle parole del sindaco Pierluigi Peracchini, un "e viceversa". Il Conservatorio Puccini, in collaborazione con il Comune della Spezia, partecipa con un ricco programma di concerti alla ‘Festa Europea della Musica’, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura nata per celebrare il solstizio d’estate. Sedici eventi gratuiti, da domenica a sabato 24 giugno. "È un’occasione in più per animare la nostra città e coinvolgere tutte le strutture con concerti dal vivo – prosegue Peracchini – ma anche un modo per permettere ai musicisti del conservatorio spezzino di esibirsi in tante diverse location. Con l’istituto spezzino, una collaborazione e una sinergia che si rafforza anno dopo anno". Soddisfatto il direttore del Puccini, Giuseppe Bruno: "Pensiamo di poter essere utili alla città, per questo sono contento del legame con le istituzioni. Azzarderemo performance esterne, facendo da traino ai concerti al chiuso. Spezia è una città nel senso moderno del termine, ha caratteristiche diverse da altre che la circondano. Ecco, il conservatorio, può ricoprire un ruolo importante dell’essere città di Spezia. Quello che ci importa è creare un movimento".

La prima data è domenica, alle 18.30 in Sala Dante, con i percussionisti del Puccini, poi alle 21 al Castello San Giorgio i Sax Off Limits diretti da Alessio Bacci. Si passa alla giornata clou, mercoledì 21 giugno, al conservatorio, dalle 13 alle 14 l’esibizione di flauti e pianoforte, dalle 14 alle 14.15, l’ensemble di fagotti, dalle 14.15 alle 14.30, ‘L’orso e l’uccellino’, Scherzo per ottavino e controfagotto con voce recitante, dalle 14.30 alle 15.15 i cantanti della Florida Atlantic University insieme al pianista Ivan Emma; alla Galleria Quintino Sella, dalle 15 alle 15.20, e al Museo Lia dalle 15.30 alle 16 il coro di tromboni del Puccini. Dalle 15.30 alle 16.30 in conservatorio Emma in ‘New Age Piano 2.0’, dalle 15.45 alle 17, alla Quintino Sella, i percussionisti del Conservatorio Puccini, dalle 16 alle 17.45 al Lia l’ensemble da camera di flauti e chitarre con il Flute consort e Duo basso e chitarra, dalle 16.45 alle 17.30 in conservatorio Chopin e Ravel con i pianisti Carlo Solinas, Giacomo Mattolini e Elia Galeazzi, dalle 18.30 alle 20, al Castello San Giorgio il Sax Bis quartet, dalle 19 alle 20.30 in piazza Mentana il Jazz combos, infine al Teatro Civico, dalle 21 alle 22.30, l’Orchestra del conservatorio diretta da Giovanni Di Stefano, con solisti Camilla Vaccarini, Filippo Parlanti, Andrei Ciuntu, Michelangelo Ferri, Eleonora Podestà e Niccolò Sergi.

Il ciclo si concluderà sabato 24 giugno, dalle 21 alle 22.30, a Santuario di Sant’Antonio da Padova con gli esami-concerto del corso di direzione di coro in collaborazione con il coro Lunaensemble di Sarzana ed i cori Giovani Cantori e Sibi Consoni di Genova.

Marco Magi