La Dante alla Beghi ricorda Matteotti

Doppio appuntamento oggi, mattina e pomeriggio, alla biblioteca Beghi. Nel centenario della morte di Giacomo Matteotti, la Società Dante Alighieri della Spezia ha organizzato un evento per ricordare il deputato socialista assassinato, il 10 giugno 1924, da una banda di sicari fascisti. Il convegno si terrà alle 10.30: dopo i saluti istituzionali con la consegna delle medaglie commemorative in bronzo alle autorità e gli interventi delle associazioni culturali, il più autorevole biografo di Matteotti, il professor Giampaolo Romanato, ripercorrerà le tappe della vita e del contesto storico in cui Matteotti operò, sottolineando i punti di svolta della sua carriera di uomo politico. Argomenti trattati nell’ampio lavoro documentario che Romanato ha dato alle stampe con il titolo ‘Giacomo Matteotti. Un italiano diverso’, uscito quest’anno per Bompiani, che sarà venduto a cura della Libreria Ricci. L’entrata è libera. Così come la è, al pomeriggio alle 17, all’appuntamento mensile della biblioteca con ‘The Book Lovers Club’, il club del libro che lascia liberi i lettori di portare un libro a scelta.