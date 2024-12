La conferenza di Stella Sanguinetti

In occasione della mostra ‘En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico’, oggi alle 17 si terrà al Museo Etnografico Giovanni Podenzana la conferenza, a cura di Stella Sanguinetti, dal tema ‘La conservazione delle raccolte archivistiche e di manufatti cartacei. Metodi scientifici ed esperienze pratiche di una restauratrice’. La conferenza è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in sala. La mostra, fruibile al pubblico fino al 4 maggio 2025 e curata da Giacomo Paolicchi, mette in luce la produzione artistica, l’utilizzo di materiali spesso rari e preziosi, la ritualità e la gestualità legata alle armi bianche e da fuoco che costituiscono un nucleo molto importante e consistente delle civiche collezioni spezzine. L’esposizione permette di ammirare una sezione museale – l’etnografia non europea – di cui raramente il pubblico ha fruito e che rappresenta un unicum nel panorama regionale. Info: 0187 727781 o [email protected].