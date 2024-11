La città prepara l’arrivo del Natale. Oggi l’accensione delle luminarie

Si accende la città. Nel giorno del patrono, Sant’Andrea, il Comune di Sarzana apre ufficialmente il cammino verso le festività natalizie. Oggi pomeriggio alle 17.30 si accendono le luminarie che coloreranno di atmosfera il centro storico. Sarà un calendario di iniziative intenso quello che si concluderà il giorno della Befana. Oltre alla pista di pattinaggio sul ghiacio già in funzione da qualche settimana in piazza martiri verranno allestiti i presepi artigianali, il trenino natalizio, i concerti dei pianoforti sotto le stelle, il mercato della Soffitta di Natale, la sfilata dei carri natalizi con Babbo Natale e tanti altri appuntamenti. "Il Natale – spiega la sindaca Cristina Ponzanelli – rappresenta la speranza, e più è difficile il momento storico che si vive, più se ne sente il bisogno e urgenza. Come comunità la vivremo e celebreremo, con la città vestita di luci e con tante iniziative per grandi e piccini".

Oltre all’accensione delle luminarie oggi sono in programma: la parata dei Trampolineri con il fuoco a cura di Beat 15, la partenza del trenino natalizio e all’oratorio di San Francesco il Festival Lunae Musica alle 18.30. l Il mercato della Soffitta si terrà nei giorni 6-7-8 dicembre nel centro cittadino e in contemporanea nell’area verde del centro sociale “Barontini“ si terrà un mercato di beneficenza a cura dell’associazione “Le comari“. Dal 20 al 24 dicembre mercatino natalizio in piazza Garibaldi a cura di Confcommercio. Il 21 dicembre in sala consigliare concerto di Natale dell’Accademia Arti Musicali.

Sono in programma appuntamenti al teatro degli Impavidi, spettacoli di burattini, letture di fiabe, spettacoli itineranti, visite guidate e naturalmente la festa di fine anno in 31 dicembre in piazza Garibaldi. In piazza Luni dall’8 dicembre fino al 5 gennaio si terrà il concorso Presepi Artigianali mentre il 14 Babbo Natale sfilerà per la città sui carri allestiti dal Gruppo Trebbiatori Val di Magra.

"Un Natale ricco di teatro, concerti e appuntamenti culturali per ogni fascia di età – prosegue l’assessore alla cultura e al marketing territoriale Giorgio – nel segno della tradizione. Da ormai qualche anno il lungo periodo natalizio rappresenta per Sarzana e per tutte le sue attività, un momento importante per promuoversi e anche quest’anno non abbiamo voluto mancare. Saranno 30 giorni di festa per tutti: grazie anche allo straordinario tessuto associativo e culturale che contribuisce sempre ad arricchire Sarzana".