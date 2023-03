La chitarra di Pablo Gigliotti al Pin

Con ospiti, podcast e interviste proseguono le Jam del Pin. Grazie alla collaborazione tra il Pin e Associazione Fare Jazz in collaborazione con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where magic Happens e Jazzit, domani, dalle 21.30 (in precedenza, dalle 19.30, early session con Giacomo Ciardi al piano e Leonardo Bocchia al contrabbasso), col trio resident Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria, ecco un giovanissimo talento, il chitarrista Pablo Gigliotti. Pietrasantino classe 1997, al Conservatorio Puccini della Spezia Gigliotti ha frequentato per due anni il corso di chitarra Jazz con i maestri Angelo Lazzeri e Riccardo Bianchi, poi alle clinics di Umbria jazz e attualmente studia all’accademia di Siena jazz, mentre è già docente alla scuola di musica ‘Il Musicante’. Info: 331 6818352.