La Cestistica Spezzina ci prova. Battere la capolista Derthona

Seconda partita casalinga consecutiva per la Cestistica, che oggi alle 18 ospita al PalaMariotti la capolista Derthona. Un match sulla carta proibitivo, ma le ragazze di coach Corsolini sono in fiducia dopo il successo con Empoli nell’ultimo turno. Anche l’Autosped è reduce da un successo, ottenuto sulla seconda forza del campionato, ovvero San Giovanni Valdarno. Nella gara d’andata al PalaCamagna di Tortona le bianconere se la giocarono per oltre metà partita, prima di cedere il passo nell’ultimo quarto e mezzo. L’impegno di domenica sarà arduo anche perché il Derthona è il miglior attacco del campionato con 77,6 punti segnati e la seconda miglior difesa con 58,3 punti concessi, dietro soltanto a Mantova in questo dato. La compagine piemontese, inoltre, ha subìto una sola sconfitta in 18 partite disputate. Al PalaMariotti tornerà da avversaria Alyssa Cerino, che ha vestito la canotta bianconera per metà stagione nel 2021. Un’altra ex della partita sarà Nina Premasunac, in campo nella stagione di A1 disputata dalla Cestistica nel 2016/17. Le ragazze spezzine dovranno provare perlomeno a limitare il talento di Beatrice Attura, miglior realizzatrice con 17 punti netti di media a partita e fulcro del gioco biancorosso con 3,7 assist. Per Tortona ci sono altre tre giocatrici in doppia cifra di media: Carlotta Gianolla con 12,2 punti, Cerino con 11,1 e Melchiori con 10. A rimbalzo la migliore è Premasunac con 9,5 palloni catturati sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Simone Gurrera di Vigevano e Lorenzo De Ascentiis di Cremona.