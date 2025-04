La bimba ha fretta di nascere, la mamma partorisce in ambulanza

Sarzana, 9 aprile 2025 – Aveva proprio fretta di venire al mondo una bimba sarzanese nata ieri, direttamente... in ambulanza. Insomma non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, forse voleva assolutamente nascere in provincia di Spezia invece di seguire le scelte dei genitori.

Ieri pomeriggio le contrazioni annunciavano l'avvicinarsi del momento tanto atteso per una coppia residente nel quartiere di San Lazzaro, che ha iniziato i preparativi per recarsi al Noa di Massa dove la piccola avrebbe dovuto vedere la luce.

Ma l'intensificarsi repentino delle contrazioni ha però suggerito di chiamare la Pubblica assistenza Olmo e Misericordia di Sarzana e quando i sanitari sono arrivati sul posto insieme a medico e agli infermieri, non hanno neanche fatto in tempo a partire in sirena. Si sono resi conto dell'imminenza della nascita e hanno portato a termine le operazioni direttamente nel parcheggio. Il parto è avvenuto proprio lì, poi mamma e bimba sono state trasportate a Massa.