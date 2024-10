Donna partorisce in casa. Bimbo nasce in ambulanza

Due maschietti. Due fagottini che avevano fretta di nascere. Di uscire dal pancione della mamma per poterla accarezzare e guardare, per stringersi al suo seno. E iniziare l’avventura della vita. Così sono venuti alla luce uno in casa, qui a Siena. E l’altro addirittura in ambulanza, nel parcheggio davanti al Dipartimento materno-infantile del policlinico Le Scotte. Un evento straordinario il fatto che entrambe le nascite siano avvenute nel giro di sole dodici ore. Medici e volontari che da una vita salgono sulle ambulanze non ricordano precedenti identici. L’ultimo parto a bordo di un mezzo sanitario, anche questa volta della Pubblica assistenza, era avvenuto nel gennaio scorso. Un raggio di sole in una giornata fredda e grigia il primo vagito della piccola Nicole, quando la mamma che aveva terminato il tempo regolarmente non ce l’aveva fatta ad arrivare all’ospedale dando alla luce la figlia. All’interno dell’ambulanza, lungo la Cassia, circondata da uomini e donne che ogni giorno, con professionalità e calore, lavorano coordinati per fare andare tutto bene. Era successo ancora prima alle Ville di Corsano, il 5 febbraio 2022. Ed il 14 ottobre di quell’anno era stata la piccola Alice ad accelerare i tempi costringendo l’ambulanza della Misericordia di Montalcino a fermarsi a More di Cuna per farla nascere. Ma due bambini in sole dodici ore non succedeva da tantissimi anni. Qualcuno azzarda che sia addirittura la prima volta.

Il primo maschietto che scalpitava per uscire dal pancione della mamma è nato nella casa della coppia, che si trova nel comune di Siena. Domenica, a metà pomeriggio. Grazie alle cure di medico e infermiere del 118, presenti insieme ai volontari della Pubblica assistenza di Siena. Una gioia immensa. Anche perché il maschietto sta bene e così la sua mamma. Non c’erano gli stessi sanitari e operatori in turno, poche ore dopo, quando è scattata questa volta la corsa in ambulanza alle Scotte perché un bambino voleva per forza nascere. Il mezzo della Pubblica si è fermato nello spazio antistante il dipartimento materno infantile delle Scotte ed il piccolo è venuto alla luce lì dentro dove non gli sono certo mancate, visto il luogo, le cure e l’assistenza del personale specializzato.

Laura Valdesi