Klun, potenza e precisione. Kolev, bocconiano in regia. La Trading riparte con loro

Il primo importante acquisto della Npsg Trading Logisticporta il nome di Jacopo Klun (foto in basso), schiacciatore proveniente dalla Pallavolo Futura Ceparana. Nato a Sarzana nel 2002, alto 180 cm per 80 kg di peso, destro naturale, ha nei fondamentali di seconda linea il suo punto di forza. Ha iniziato a giocare nelle fila del Colombiera dove è rimasto dal minivolley fino ai 14 anni per poi trasferirsi a Ceparana dove ha raggiunto la serie C disputandola per tre stagioni da titolare. Nel2021/22 per motivi di studio si è trasferito a Parma, tesserato per la Isomec Volley Pr, con la quale ha disputato la C emiliana alternando i ruoli di libero e di S2. È poi rientrato a Ceparana da protagonista in due campionati di serie D. Klun andrà, così, a infoltire, insieme a Borrello e Pierro, la pattuglia proveniente dalla società della presidente Senesi, a testimonianza della sinergia tra i due club.

Dopo l’addio di Mandoloni la cabina di regia è stata affidata a Denislav Dragomirov Kolev (foto in alto) che insieme al confermato Materno avrà in mano le chiavi del gioco biancazzurro. Il bulgaro classe 1998, ma cittadino italiano, 198 cm per 88 kg, è dotato di un’ottima battuta salto spin. Vive a Piacenza, città dove si è avvicinato alla pallavolo all’età di 15 anni come schiacciatore con la Copra Piacenza prima di giocare quattro anni nella Scuola di Pallavolo Anderlini Modena dove ha vinto due titoli regionali giovanili, diventando palleggiatore, giocando in U20 e Serie B e vincendo il titolo regionale ed il premio come miglior regista della fase finale regionale. Nel 2018/19 è passato al Vibo Valentia in Serie B ed è stato aggregato alla Superlega. Ha poi guidato per due anni la Canottieri Ongina per poi trasferirsi a S. Antioco. Lo studio ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita e per riuscire a laurearsi alla Bocconi di Milano ha scelto di scendere per due anni in serie C nella Pallavolo Cremonese dove ha vinto il campionato, portando la squadra della città delle "tre T" in serie B. Fortemente voluto dal general manager Tartaglia Kolevha respirato da sempre in casa pallavolo di alto livello: è figlio, infatti, di Elena Koleva.

Ilaria Gallione