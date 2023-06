Jazz Vocal Ensemble stasera allo Smood

Allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana, stasera alle 22, debutterà ‘Soulful’, l’interessante progetto d’istituto del Conservatorio Puccini della Spezia, che vede protagonista il Jazz Vocal Ensemble diretto dal pianista e arrangiatore Piero Gaddi, coadiuvato da Michela Lombardi (docente di canto jazz al Puccini) e Riccardo Grandini, con ospite speciale Karima. Il repertorio spazierà da Marvin Gaye a Stevie Wonder, da Alicia Keys a Carole King. Ricordiamo che, nel locale – un circolo autonomo che si trova in via Vecchia 179, nato dalla collaborazione tra Riccardo Angeletti e Max Marcolini – nei pochi mesi di apertura sono si sono già esibiti artisti come Leon Hendrix e Matteo Mancuso. Curriculum eccellente quello di Gaddi, che ha collaborato, tra gli altri, con Tom Lorenz, K. Lessmann, Marco Tamburini, Mirco Guerrini, Stefano Cantini, Pietro Tonolo, Andrea Tofanelli, Fabrizio Desideri e Ruben Chaviano, e vanta importanti esperienze didattiche. Prenotazioni al 328 7671213.

m. magi