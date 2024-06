Jacobs, Battocletti, Fabbri. E la corsa dei medagliati

I campioni europei Jacobs, Battocletti, Fabbri, Patta, Melluzzo e Simonelli, i medagliati Ali, Sito, Dosso e Tecuceanu, ma anche tanti altri campioni – quasi certamente non Tamberi – parteciperanno ai Campionati assoluti di atletica in programma il 29 e 30 giugno alla Spezia: Desalu, Kaddari, Mangione, Barontini, Pernici, Arese, Meslek, Cavalli, Sabbatini, Vissa, Zenoni, Weir, Del Buono, Palmero, Arnaudo, Osakue, Dester, Bongiorni, Dalla Valle e Federico Riva. Tutto questo avendo all’orizzonte le Olimpiadi di Parigi, con diversi atleti ancora alla ricerca di un posto al sole.

Ne sarebbe davvero fiero Norberto Capiferri, purtroppo scomparso tre anni fa che, fin dall’inizio aveva creduto in questo grande evento diverso tempo prima, tanto da arrivare a portarlo già a Spezia nel 2020, quando poi saltò per tutti i problemi legati al Covid. "Lui ci ha indicato umilmente la strada – ricorda con commozione Federico ‘Chicco’ Leporati, direttore tecnico dell’Atletica Spezia Duferco – che stiamo seguendo quattro anni dopo. Onorare la sua memoria e la storia dell’atletica spezzina, è il nostro primo pensiero".

Le gare avranno inizio sabato 29 giugno alle 10,15 con i 110 ostacoli e i 100 metri le cui finali si terranno alle 21. Alle 19,50 si svolgerà la gara del salto triplo intitolata, appunto (e non a caso), alla memoriadi Norberto Capiferri, uno dei padri dell’atletica spezzina. Nel pomeriggio si disputeranno anche lancio del peso e del giavellotto e in serata la 5000 metri. La giornata di domenica 30 giugno si aprirà alla 8,30 con la 10 km di marcia che si svolgerà lungo le vie cittadine con partenza da via Chiodo. Seguiranno le gare di giavellotto, lancio del disco e salto in lungo. All’interno del Montagna sarà allestito un villaggio dove saranno presenti stand e punti di ristoro. È già possibile acquistare i biglietti online su Ticketone e anche nei rivenditori autorizzati della piattaforma. Soddisfatti dello storico evento il sindaco Pierluigi Peracchini ("Una finestra a livello nazionale sulla nostra città, faccio il mio ‘in bocca al lupo’ agli atleti spezzini"), l’assessore Marco Frascatore ("Vedremo impegnati circa 800 atleti che si affronteranno in diverse specialità, qualcuno di loro potrà staccare il biglietto per Parigi"), il capitano di vascello Luca Miani e il presidente della Fidal, Stefano Mei. "Era il più bel campo del mondo nel 1976 con 6 corsie, quando ho iniziato – conclude con orgoglio il numero 1, dal 2022, della Federazione – e lo è ancora adesso che ne ha 8. L’atletica italiana è la più forte d’Europa. E considerando quanti campioni sforniamo, in rapporto alla popolazione, la migliore del mondo".

Marco Magi