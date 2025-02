Italia concentrata sulla Nations League. Le ragazze azzurre chiedono aiuto al Picco

Sale l’attesa per il match in programma martedì 25 febbraio al ’Alberto Picco’ di Spezia in cui la Nazionale femminile italiana affronterà alle 18.15 la Danimarca. Nel frattempo le azzurre sono tornate ad allenarsi insieme al centro federale di Coverciano per preparare, oltre a quella con le danesi, anche la sfida di Nations League contro il Galles che si disputerà venerdì a Monza. Tutte concentrate e con tanta voglia di riprendere il cammino interrotto poco meno di tre mesi fa con la prima storica vittoria in casa della Germania. "Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina – dichiara il commissario tecnico Andrea Soncin - in vista dei prossimi importanti confronti, ma siamo totalmente concentrati sul presente". Un messaggio recepito alla perfezione dalle sue calciatrici che sono proiettate nel cercare di superare al meglio i due imminenti esami. Lo sa bene Valentina Giacinti, desiderosa come tutto il gruppo di tornare a vivere l’emozione di indossare la maglia azzurra. "Non stiamo pensando all’Europeo – afferma l’attaccante della Roma – ma solo ai prossimi avversari. Su di noi ci sono molte aspettative perché abbiamo disputato una prima edizione della Nations League molto importante, ma il nostro obiettivo è quello di fare sempre qualcosa in più. Possiamo cercare di portare a casa molte più vittorie e giocarci il primo posto". Martina Piemonte, dopo aver saltato la trasferta tedesca dello scorso dicembre, si è ripresa l’Italia a suon di gol, compresi i 4 da copertina realizzati nel match contro l’Inter, e di grandi prestazioni. "Le prossime due gare saranno importanti – sottolinea la bomber della Lazio – e noi vogliamo dimostrare di essere in costante crescita. Non conta contro chi giochiamo, l’importante è continuare a lavorare bene e affrontare ogni partita come fosse l’ultima, con lo spirito di gruppo e la consapevolezza con cui scendiamo in campo da più di un anno". Intanto prosegue la vendita dei tagliandi della gara in programma allo stadio spezzino presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. È prevista una promozione per Under 18 e Over 65 che potranno assistere alla partita pagando 1 euro.

Ilaria Gallione