It-Alert, simulato grave incidente nello stabilimento di Panigaglia

La Spezia, 9 aprile 2025 – Il suono dell’allarme “sbucato“ all’improvviso dal telefonino ha lasciato per un attimo sorpresi. Contemporaneamente tanti sguardi si sono abbassati sullo schermo per capire il significato del messaggio IT-Alert di allarme pubblico ricevuto per un’area di 5 chilometri di raggio intorno allo stabilimento di Panigaglia dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Si è svolta in mattinata l’esercitazione di protezione civile su scala reale che ha riguardato lo stabilimento Snam di Panigaglia a Porto Venere finalizzata a testare il piano di emergenza esterna dello stabilimento. Durante l’esercitazione si è anche riunito il Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto Andrea Cantadori e del Governo della Spezia al quale hanno partecipato oltre agli enti e alle strutture operative previste dalla pianificazione anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la sala operativa di Protezione Civile della Regione Liguria.

«L’esercitazione pratica di grande portata – ha spiegato il prefetto Andrea Cantadori – ha avuto lo scopo di testare concretamente l’efficacia del Piano di Emergenza Esterna a fronte della simulazione di un incidente. Lo scenario ipotizzato ha riguardato l’evento più grave tra quelli possibili. Il vasto impiego di uomini e mezzi ha consentito di ricostruire uno scenario realistico dell’evento. Esercitazioni come questa hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza della popolazione e di assicurare che tutte le componenti interessate in caso di incidente siano preparate nel modo migliore e nel minor tempo possibile. Pur essendo estremamente remoto il rischio del verificarsi di un grave incidente, è importante che ogni evenienza venga testata concretamente sul campo». I risultati dell’esercitazione verranno raccolti nei prossimi giorni e saranno oggetto di esame e approfondimento nel corso di una prossima riunione tecnica di carattere collegiale, i cui esiti verranno resi noti in un successivo incontro.