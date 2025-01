Istruttore informatico. La scadenza del bando

Selezione al Comune di La Spezia per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per istruttore direttivo informatico, area dei funzionari. Oltre ai requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono possedere uno specifico titolo di laurea attenente alle classi di ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie informatiche, informatica, ingegneria delle telecomunicazione, elettronica, informatica, sicurezza informatiche o tecniche e metodi per la società dell’informazione. La selezione prevede il superamento di una prova scritta ed una orale nella quale verranno valutate anche le competenze teorico-pratiche. Il testo del bando sul sito www.comune.laspezia.it, sezione ’Il Comune’ cliccando sul link ’Bandi di Concorso’, e sul Portale ’InPA’ www.inpa.gov.it. Solo su quest’ultimo è possibile presentare la domanda entro il 20 gennaio.