Iscrizioni al via per i migliori presepi

Presepi in concorso. Al via la seconda edizione del concorso organizzato dalla comunità pastorale di Arcola e Romito, che promuove la tradizione natalizia ma soprattutto l’arte del presepe. il concorso è aperto a tutti e diviso in due sezioni: Casa e Scuola. Le candidature dovranno essere inviate entro domani, 6 gennaio tramite iscrizione via mail all’indirizzo: [email protected]. Per informazioni dettagliate rivolgersi alla comunità parrocchiale, la giuria valuterà la creatività, l’originalità, l’abilità artistica e l’attenzione ai dettagli. Saranno premiati i primi tre presepi per la categoria Casa e della categoria Scuola sarà consegnato il primo premio alla scuola dell’infanzia e il primo premio alla scuola primaria. La premiazione avverrà il 19 alle 16 nella parrocchia dei Santi Stefano e Margherita a Baccano.