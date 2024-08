Invito Special a Venditti: "Vieni a cantare da noi"

Antonello Venditti allo ‘Special Festival’? Chissà. "Tutti sanno quanto voglia bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti", ha detto Venditti dopo lo scivolone che tutti ormai conoscono: nei giorni scorsi una ragazza con disabilità ha ‘disturbato’ il suo concerto e l’artista l’ha prima insultata, per poi scusarsi e dando le sue motivazioni. "Se ho sbagliato scusatemi – ha aggiungo poi – è stato frutto del buio perché non vedevo nulla tra il pubblico, dello stress che uno vive facendo un concerto molto molto complicato come il mio, raccontando cose non da tutti". Ma dalla Spezia, oltre che le scuse, chiedono un gesto concreto. È Beppe Stanco, producer e direttore artistico del Premio Lunezia e del NyCanta – in onda su Rai 2 – che sarà impegnato il 1° dicembre, al Teatro Civico della Spezia, con la terza edizione dello ‘Special Festival’ ad esporsi ed invitare il noto cantautore romano, affidando il testo ai social e taggando proprio Venditti.

"Caro Antonello, per recuperare questa défaillance, che non ti appartiene, potresti partecipare come ospite alla nuova edizione di ‘Special Festival’ a dicembre, kermesse i cui protagonisti sono proprio quei ragazzi speciali che, per via delle luci, non hai riconosciuto sotto al tuo palco. In modo da dimostrare la tua sensibilità nei confronti di queste persone straordinarie". La manifestazione, nata da un’idea di Alessia Bonati dell’Anffas e Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, è un contest dedicato ai ragazzi speciali, con diversità intellettiva, protagonisti di gara canora in coppia con artisti big. Tra gli ospiti delle scorse edizioni: Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Francesco Baccini, Federica Carta, Sugarfee, Alexia e Tazenda. A vincere la prima edizione fu Simone Bianchi insieme a Massimo Di Cataldo, la seconda, invece, fu conquistata da Adriana Cardarella e Marco Carta; a presentare, dalla Rai, Savino Zaba.

Beppe Stanco ha scritto alla social media manager dell’artista, via mail e sulle pagine ufficiali, ed è in attesa di una risposta che, a ieri, non era ancora arrivata. Se comunque Venditti è stato vittima di un errore ("pensavo ad un attacco politico", ha anche detto) o a una distrazione, lo potrà esprimere concretamente partecipando allo ‘Special Festival’, manifestazione più che inclusiva con la direzione artistica di Stanco. "Venditti, se sarà con noi, avrà l’occasione di dimostrare a tutti la sua sensibilità nei confronti di queste persone speciali". Un gesto concreto in un mondo fatto, spesso, soltanto di parole.

Marco Magi