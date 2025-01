Investito da un’auto, ciclista in rianimazione. Ennesimo incidente nel tunnel degli Scoglietti

Travolto dall’auto mentre pedala all’interno della galleria degli Scoglietti. Una giornata di festa che ieri mattina si è trasformata in dramma per uno spezzino di 76 anni, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea a causa delle ferite subite. La prognosi è riservata, con l’uomo che ha rimediato un trauma cranico e al bacino. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 a Lerici nella famigerata galleria dove, negli anni, si sono consumati una moltitudine di incidenti più o meno gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi procedevano nella stessa direzione. Il settantenne stava percorrendo la galleria in direzione di San Terenzo, quando è stato travolto da dietro da una macchina di piccola cilindrata, con l’urto che ha proiettato il ciclista in avanti di qualche metro prima dell’impatto, violentissimo, contro l’asfalto.

Il conducente dell’auto non avrebbe realizzato immediatamente l’accaduto, ma una volta compreso quanto successo, senza pensarci due volte è tornato sul luogo dell’incidente per sincerarsi delle condizioni del ciclista Il settantenne, riverso a terra, ha ricevuto nell’immediato l’assistenza di alcuni automobilisti, gli stessi che per primi hanno allertato il 118, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, si sono portati l’automedica Delta1 del 118 della Spezia, con a bordo il personale medico infermieristico, e prima ancora i volontari della pubblica assistenza Croce Ross Bianca di Lerici, che hanno fornito le prime cure all’uomo.

Una volta stabilizzate le condizioni, il settantenne spezzino è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stato immediatamente preso in carico dall’equipe della shock room. L’uomo ha riportato un forte trauma cranico: nell’urto con l’asfalto, il caschetto che indossava si è rotto, e probabilmente proprio la protezione ha impedito che riportasse ferite più gravi.

Nella caduta sull’asfalto, l’uomo ha riportato anche un forte trauma al bacino. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia municipale e i carabinieri. Di certo, già nelle ore immediatamente successive al grave incidente, erano molti quelli che, sui social, hanno puntato il dito sull’illuminazione non proprio ottimale all’interno del tunnel lericino. La galleria degli Scoglietti più volte negli ultimi anni è finita al centro delle polemiche degli automobilisti per la scarsa illuminazione. Gli ultimi interventi per la realizzazione di un nuovo impianto si erano conclusi nel febbraio del 2023, commissionati dalla Provincia.

