"Investimento enorme". I costi saliti a 15 milioni

"I Platek hanno effettuato un investimento enorme per il ‘Picco’. Inizialmente la spesa stimata era di circa 13 milioni di euro, poi saliti a 15. Di questi ben 11 a carico della proprietà americana e 4 dalla Regione Liguria e dal Comune della Spezia". Così l’ad Andrea Gazzoli che ha aggiunto: "La copertura della curva Ferrovia è la terza fase del lavoro iniziato nel 2021 con la curva Piscina, proseguita con i distinti e la tribuna. Seguirà una quarta fase che riguarderà l’area esterna della gradinata". "Il nostro core business è vincere le partite - ha continuato Gazzoli -, però lo stadio è uno strumento indispensabile perché dà la possibilità di aumentare i ricavi per essere più competitivi e accresce il senso di appartenenza". Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori Gazzoli ha elencato il crono-programma: "Non ce la siamo sentita di partire durante lo scorso campionato. Abbiamo deciso di rovesciare le fasi: la curva Ferrovia sarà aperta fino a ottobre, costruiremo nel frattempo le fondamenta della copertura, poi con la sosta del campionato chiuderemo la curva e partiremo con i lavori di copertura fino a dicembre. Saranno quattro gare nelle quali la Ferrovia resterà chiusa, abbiamo all’uopo coinvolto i tifosi, troveremo una conformazione sportiva migliore che scaldi i nostri giocatori e tuteli gli abbonati per i quali studieremo una campagna adeguata".

Entusiasta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Avevo promesso la copertura della curva Ferrovia, si tratta di un investimento dovuto per la passione che la gente spezzina ha per i colori bianchi. Ringraziamo la famiglia Platek che ci ha dimostrato volontà e attaccamento di investire per lo Spezia. Fra pochi mesi avremo uno stadio da Serie A, tra i più belli d’Italia, all’inglese, un’autentica chicca dove si potrà vivere la partita in modo unico. I tifosi hanno dimostrato di avere la passione degli anni d’oro, da ciò dobbiamo ripartire a fianco della proprietà che non deve mai sentirsi sola".

Infine l’intervento dell’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: "Mi associo ai ringraziamenti alla proprietà. Ricordo lo scetticismo iniziale, ma tra alti e bassi siamo arrivati al compimento dell’opera, è ciò che conta. Il ‘Picco’ è un’infrastruttura per la qualità e la promozione del territorio, è ciò che ci ha spinto a investire quasi 4 milioni di euro. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fino ad ora, lo meritano la città, la società e i supporter, la copertura della curva è il vero regalo ai tifosi più caldi. Una scelta lungimirante che ci permette di avere fiducia anche nella gestione sportiva".

A margine, il club sta pensando a una soluzione per coprire il fossato in curva e ultimare la copertura in gradinata, nei due spicchi rimasti scoperti.