Investimenti del Gal . Risultati e prospettive

Zootecnia biologica per incrementare la filiera corta del latte, turismo attivo con ripristino della rete sentieristica, valorizzazione delle produzioni locali, azioni per contrastare il dissesto idrogeologico: sono gli ambiti sui quali ha agito la programmazione del Gal Provincia della Spezia, di cui è capofila la Camera di Commercio Riviere di Liguria, con i progetti di sviluppo finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per presentare i risultati dei progetti e fare il punto sulle prossime attività, oggi pomeriggio dalle 16.30 si terrà un convegno nel Salone della Compagnia di Varese Ligure. Dopo il saluto del sindaco di Varese Ligure, Giovanni Lucchetti, e del vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, interverranno Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Alessandro Triantafyllidis, presidente del Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico e Paolo Campocci, direttore Federazione coltivatori diretti; Alessandro Raiti, presidente di Terra Viva Liguria. previsti gli interventi anche di Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, Riccardo Rio direttore della Cooperativa Casearia; Alessandro Ferrante presidente dell’associazione Tuttifrutti, Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Le conclusioni del convegno sono affidate ad Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, allevamento e sviluppo dell’entroterra. A moderare il dibattito, il giornalista Vimal Carlo Gabbiani.