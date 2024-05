Intitolare una strada al poeta Giovanni Giudici nei 100 anni della nascita

Approvata in consiglio comunale una mozione presentata da LeAli a Spezia e Spezia Bene Comune che impegna sindaco e Giunta ad organizzare una manifestazione commemorativa per l’anniversario della nascita del poeta Giovanni Giudici, chiamando anche i figli; a apporre una targa con una delle sue poesie più celebri (“Piazza Saint-Bon”) nel medesimo luogo e intitolargli una via o piazza. Il 26 giugno 2024 saranno 100 anni dalla nascita di Giovanni Giudici, uno dei massimi poeti italiani del secondo 900, nato in provincia di Spezia e vissuto in città con i genitori nella zona di Piazza Saint Bon, riposa alle Grazie dal 24 maggio 2011. Vinse numerosi e prestigiosi premi letterari tra i quali il “Viareggio” e il “Puskin”.