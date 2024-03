Insieme verso la reincarnazione ’Karma’ debutta domani al Civico

A Genova, al debutto, è stato uno strepitoso successo. E ora, dal Teatro Gustavo Modena, ‘Karma’ approderà alla Spezia domani e giovedì, sempre alle 20.45, al Teatro Civico. Lo spettacolo è tratto dalla commedia di Xavi Moratò ed è interpretato dagli attori di fama nazionale Gaia Aprea e Andrea Bosca, con la regia di Alessandro Maggi (che ha curato anche la traduzione del testo). Inoltre, giovedì alle 18, si terrà l’incontro con regista e attori al Pin della Spezia, nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, l’iniziativa che vede uniti il Teatro cittadino e lo spazio al Centro Allende.

L’opera teatrale nasce da una coproduzione del Teatro Civico della Spezia con il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Stabile di Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. In particolare la commedia prende il via da un incontro in apparenza casuale: dopo diverse esistenze trascorse in varie epoche e luoghi, due anime si ritrovano insieme in attesa di una nuova reincarnazione, e capiscono di avere un karma da risolvere tra di loro. Il termine ‘Karma’, secondo la Treccani, indica, ‘nella terminologia religiosa e filosofica indiana, il frutto delle azioni compiute da ogni vivente. Esso determina una diversa rinascita nella scala degli esseri, e gioie o dolori durante la vita seguente’. E Karma si intitola questa commedia, che parte da un antefatto originale. Drammatico, comico, profondo, ironico e sarcastico, il filo che lega i due personaggi della pièce è come la vita stessa: un pianoforte di colori dalle più diverse sfumature. "Una nuova coproduzione del Teatro Civico che saprà regalarci un’esperienza teatrale straordinaria – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e conferma l’importante ruolo che il teatro della nostra città sta conquistando nel panorama nazionale. Dopo il debutto in prima nazionale a Genova, ‘Karma’ approderà alla Spezia per poi proseguire il suo tour a L’Aquila (il 4 e 5 aprile). Per La Spezia è motivo di grande orgoglio poter portare in scena uno spettacolo con attori di primissimo piano e frutto di una collaborazione artistica con eccellenze come appunto il Teatro Nazionale di Genova e il Teatro Stabile d’Abruzzo. Un ringraziamento ad Alessandro Maggi, direttore Artistico del Teatro Civico, a cui è affidata la regia e a tutti coloro che hanno contribuito a donarci uno spettacolo indimenticabile". I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Civico, aperto dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16.30 alle 19) e prima dello spettacolo, con ulteriori informazioni contattando lo 0187 727 521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi