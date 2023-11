Ingresso free in musei e archeoparchi

Insieme all’appuntamento mensile con ‘Domenica al Museo’, oggi e domani, in occasione del Giorno dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate, è previsto l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali. La Giornata è stata istituita per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, che permise l’annessione delle terre irredente di Trento e Trieste. L’attuale progetto culturale è promosso dal Ministero della Cultura ed è un’importante opportunità per visitare e scoprire i luoghi della cultura. L’iniziativa coinvolge anche i musei della Liguria sotto la coordinazione di Direzione regionale musei Liguria. Nella nostra provincia sono tre i siti: la Villa Romana del Varignano alle Grazie, con orari di oggi 8.30-18.30 (ultimo ingresso alle 17.45) e di domani 8.30-13.30 (ultima entrata alle 12:45); il Castello di San Terenzo, in entrambe le giornate, dalle 15 alle 18; il Museo Archeologico Nazionale e l’area archeologica di Luni oggi dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30), domani dalle 8.30 alle 14 (ultimo entrata alle 13), mentre l’Anfiteatro di Luni sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.