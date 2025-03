Ingegnere e amministrativo alla Fondazione Monasterio

La Fondazione Monasterio, che gestisce anche l’ospedale del cuore Pasquinucci di Massa, informa che sono stati banditi due concorsi pubblici entrambi con scadenza alle 12 del 15 marzo. Il primo è un concorso, per titolo ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto nel profilo di dirigente amministrativo a supporto della Unità operativa di ’gestione e politiche del personale’ e di un concorso, per titolo ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto nel profilo di dirigente ingegnere a supporto della Unità Operativa ’Manutenzione e nuove opere’. Per entrambi i profili sono previsti requisiti e titoli di laurea specifici, oltre a quelli generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego. Per maggiori informazioni e visione del testo visitare il sito internet della Fondazione Monasterio https://www.monasterio.it/albo-on-line