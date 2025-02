Cade sulla pista da sci al Cerreto, giovane spezzina in rianimazione

Cerreto Laghi (Reggio Emilia), 17 febbraio 2025 – Grave incidente ieri mattina all’impianto sciistico di Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso. Una giovane di 21 anni, originaria della Spezia, ha perso il controllo degli sci durante la discesa e ha sbattuto contro una ringhiera di ferro. La ragazza è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, al momento risulta ricoverata in rianimazione. La prognosi è riservata. Il fatto è accaduto poco dopo le 11 del mattino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi, la 21enne stava scendendo lungo la pista da sci quando ha perso il controllo su un avvallamento. Gli sci avrebbero preso velocità e uno si sarebbe staccato. La giovane è andata a sbattere contro una delle ringhiere in metallo che delimitano la pista. Immediato l’allarme alla squadra di servizio sicurezza che presidia l’impianto sciistico, composta da agenti della polizia di Stato e operatori della Croce Rossa.

Questi ultimi hanno prestato le prime cure alla ragazza, richiedendo poi l’intervento dell’Eliparma per un trasporto d’urgenza. La giovane, riferiscono le autorità, non è una sciatrice inesperta e al momento dello schianto indossava il casco. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Quando gli operatori sanitari hanno raggiunto la 21enne, questa aveva perso conoscenza. È stata caricata sull’elicottero e trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma. Gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute confermano il ricovero nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.Per il secondo weekend di fila l’Appennino reggiano, meta di tanti appassionati di sci, vede attivare i soccorsi per incidenti anche ad alta quota. Domenica scorsa, infatti, quattro giovani scialpinisti sono stati recuperati sul Monte Cusna. I ragazzi sono stati travolti da una slavina: due di loro erano rimasti completamente sommersi dalla neve. Solo grazie alla prossimità e al tempestivo intervento del Soccorso Alpino Monte Cusna sono stati recuperati in tempo, mentre gli altri due hanno dato l’allarme e sono stati aiutati da altri scialpinisti in zona.