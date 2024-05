Un terremoto politico a Spezia: inchiesta Liguria, gli indagati. Diretta

14:39

Sono 25 gli indagati dell'inchiesta genovese

Ci sono anche il consigliere regionale Mimmo Cianci e il consigliere comunale genovese, Umberto Lo Grasso, tra i 25 indagati dalla Procura di Genova nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione che ha portato, tra l'altro, all'arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Cianci e Lo Grasso, entrambi della Lista Toti, si uniscono al consigliere regionale Stefano Anzalone, entrato in assemblea legislativa come esponente della Lista Toti e poi passato al gruppo misto. Lo Grasso è indagato per favoreggiamento, secondo le accuse aiutava i fratelli Testa a eludere le investigazioni per il reato di corruzione elettorale, avvisandoli di "non parlare al telefono" perché "stanno indagando".

Sei, invece, gli episodi di corruzione elettorale contestate al consigliere regionale Mimmo Cianci, presidente della commissione Territorio. Nel maggior parte dei casi, Cianci viene accusato di aver promesso l'affidamento di lavori in condomini da lui amministrati, in cambio dei voti per l'elezione al consiglio regionale nel 2020. Nella lista dei corrotti anche Luigi Mamone, ritenuto terminale ligure della 'ndrina Raso-Gullace-Albanese, nel frattempo deceduto. Sempre per ottenere voti alle regionali, Cianci avrebbe promesso anche posti di lavoro.