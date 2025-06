Incerti, via al bando per la gestione. In palio una concessione decennale: "Assegnato per l’inizio di agosto"

Una concessione decennale, per un valore di 1.820.288 euro ma che potrà essere incrementato fino a 2.002.924 euro qualora l’amministrazione esercitasse l’estensione temporanea. Sono i dati salienti del bando che in questi giorni sarà lanciato dal Comune di Bolano per la gestione del compendio sportivo Incerti di Ceparana. Con la proroga della concessione in capo al Ceparana Calcio in scadenza il prossimo 30 giugno, l’amministrazione ha approvato la nuova procedura di gara per poter riassegnare il bene in concessione: una concessione di servizi che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il compendio situato in località Giarizzo, che ha visto negli ultimi anni diversi investimenti da parte dell’amministrazione comunale, è composto dallo stadio comunale – con le relative strutture accessorie come spogliatoi, biglietteria, parcheggio esterno, locale bar e impianti tecnologici – e da altri due campi per la pratica del calcio a 7 e del calcio a 5. La giunta comunale, dopo il pronunciamento del Consiglio, ha poi fissato non solo i criteri per la valutazione delle offerte da parte della commissione, ma anche la tabella delle tariffe con lo scopo di fissare il limite massimo che il futuro concessionario potrà richiedere agli utilizzatori degli impianti sportivi nonchè agli organizzatori di eventi, manifestazioni sportive e attività di carattere ricreativo, ludico e motorio che si dovessero tenere all’interno del compendio sportivo. Fissate anche delle agevolazioni tariffarie da applicare ai giovani e a particolari categorie di utenti. "Il consiglio comunale – spiega il sindaco di Bolano, Paolo Adorni – ha approvato all’unanimità l’avvio della procedura per assegnare la gestione del complesso sportivo Incerti, e stiamo lavorando per arrivare entro le prime settimane di agosto all’assegnazione della struttura, così che chi si aggiudicherà la gestione potrà avviare la stagione agonistica 2025-2026 con un sia pur minimo ma sufficiente anticipo. D’altronde – aggiunge il primo cittadino bolanese – impedimenti indipendenti dalla volontà del Comune di Bolano ci avevano fino ad ora obbligati a prorogare la concessione in essere sino al termine di questa stagione agonistica". Il contratto in essere con il Ceparana Calcio , inizialmente scaduto 1° luglio 2022, è stato poi prorogato fino al prossimo 30 giugno.