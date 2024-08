Inaugurato il polo di Interscambio. Il cambiamento parte da Migliarina

Inaugurato ieri mattina il nuovo Polo di interscambio di Migliarina a servizio della stazione e di tutta la cittadinanza. Un’opera che non solo ha l’obiettivo di migliorare la viabilità urbana e il traffico cittadino, ma che si inserisce all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile della città. Nel dettaglio i lavori coordinati ed eseguiti dalla ditta Sana srl hanno portato alla realizzazione di 76 parcheggi auto, 2 parcheggi disabili, 4 posteggi riservati ai bus turistici, 14 per le moto e 6 per i taxi. "L’area è stata predisposta per l’installazione di colonnine elettriche e postazioni bike sharing - spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Cimino - a conferma del nostro obiettivo di puntare sempre più alla mobilità sostenibile. Ancora da ultimare la piantumazione di piante e del verde, per via del caldo estivo, che ferrà invece effettuata tra settembre e ottobre insieme all’impianto di illuminazione". L’intervento finanziato grazie ai 38 milioni di euro vinti con l’aggiudicazione del bando Mit, come detto, consiste nell’ottimizzazione degli spazi per ospitare nuovi stalli e creare aree dedicate ai bus turistici , ma anche nella sistemazione del piazzale antistante la stazione di Migliarina, migliorandone l’accesso pedonale e carrabile.

Previsto anche l’ampliamento della rete filoviaria e la creazione di nuove linee con l’obiettivo di andare a sgravare la stazione centrale e ridurre sia il traffico che l’inquinamento che ne consegue. "Oggi è un giorno davvero importante - esordisce il sindaco Pierluigi Peracchini -. Ricordo quando ci siamo insediati nel 2017 trovando la città invasa da bus di turisti. Da allora stiamo lavorando per risolvere la situazione integrando le esigenze dei turisti con quelle dei cittadini. Oltre al polo che oggi abbiamo inaugurato sono diverse le opere in corso. Fondamentale l’accordo con Rete ferrovie italiane, Regione Ligura e il Mit che permetterà di fare partire proprio da questa stazione una linea direttta alle Cinque Terre".

E, come annunciato dallo stesso Peracchini dovrebbe essere inaugurato nel marzo 2025 il nuovo binario che è in fase di costruzione. Successivamente - e l’auspicio è quello di concludere l’intervento entro la fine del prossimo anno -dovrebbero terminare anche i lavori di ristrutturazione interni alla stazione, il cui completamento è previsto al termine della prossima stagione estiva proprio per non creare disagi all’utenza. "Questo progetto permetterà anche di rivitalizzare questa zona della città - prosegue il sindaco - anche per rivitalizzare questa zona della città. Contiamo di inaugurare, i primi di settembre i due parcheggi di interscambio che, grazie al servizio navetta permetteranno di raggiungere il centro da piazza D’Armi piazzale Pozzoli, i cui lavori hanno subito un ritardo di 9 mesi. Grazie all’implementazione di 22 22 mezzi filobus faremoin modo che la tutela dell’ambiente diventi fondamentale".

Rimarcato l’obiettivo volto a rendere la mobilità urbana completamente elettrica.In questa visione rientra anche la chiusura della centrale al carbone Enel e l’impedimento di realizzare una centrale a turbogas. Così come la sottoscrizione del Blue Flag, l’accordo con le navi da crociera volto a utlizzare carburante più pulito e quindi meno dannoso per l’atmosfera quando entreranno nel nostro golfo.

Elena Sacchelli