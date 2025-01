Inaugurato il complesso delle Clarisse, investimento da 1,6 milioni di euro

La Spezia, 29 gennaio 2025 - “Un recupero significativo, che segna la conclusione di una serie di investimenti nell’ambito del progetto 'Spezia Forte', finanziato dalla Regione con oltre 5 milioni di euro complessivi. L’ultimo atto di questo progetto è il restauro dell’ex convento delle Clarisse e della Chiesa di Santa Cecilia, con un intervento che valorizza la città sotto il profilo storico, ambientale, paesaggistico, culturale e turistico. Un lavoro avviato dall’allora amministrazione Toti attraverso il Fondo Strategico Regionale e ora portato a termine dall'amministrazione Bucci. Questo impegno dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione per raggiungere obiettivi concreti: l'auspicio è che in futuro Regione Liguria possa continuare a sostenere interventi analoghi come fatto per La Spezia".

Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone intervenuto all'inaugurazione del complesso architettonico de Le Clarisse al termine dei lavori di recupero, messa in sicurezza e restauro finanziati con circa 1,6 milioni di euro dal Fondo strategico regionale.

“Sono davvero orgoglioso che la Regione abbia contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo traguardo – aggiunge Giampedrone -. Tra il 2019 e il 2021 con l’allora presidente Toti abbiamo stanziato circa 1 milione e 600mila euro per il progetto di valorizzazione e restauro di questo complesso monumentale, nell’ambito di un impegno straordinario della Regione per il più grande mosaico di 'Spezia Forte' che Regione ha sostenuto convintamente anche per la riqualificazione del Parco delle Mura, del Parco della Rimembranza e per il recupero della galleria Quintino Sella. Tutto questo per restituire agli spezzini luoghi da vivere appieno riscoprendo la storia antica di questa città e anche per ampliare l’offerta turistica, con un grande valore aggiunto per l’intera provincia spezzina”.