Inaugurata la nuova sede di Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Inaugurata questa mattina la nuova sede delle società partecipate Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi nell’ex caserma della polizia locale di via La Marmora, oggetto di un importante lavoro di riqualificazione. Ad intervenire il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore al patrimonio Manuela Gagliardi, all’amministratore delegato di Spezia Risorse, Davide Piccioli, e al direttore generale di Atc Mobilità e Parcheggi, Stefano Sciurpa.

Grazie a questo intervento, l’edificio rappresenta oggi un simbolo di rinascita urbana e sviluppo tecnologico, ospitando un front-office unico per Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi. Questo permetterà ai cittadini di beneficiare di un unico punto di riferimento per l'accesso ai servizi comunali, garantendo maggiore funzionalità ed efficienza.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Dopo un importante lavoro di riqualificazione oggi inauguriamo la nuova sede di Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi nell'ex caserma della polizia municipale di via La Marmora. Questo edificio, su cui abbiamo investito per un completo recupero, torna a nuova vita, diventando un punto di riferimento importante per la nostra città. Con questo intervento, non solo miglioriamo l’erogazione dei servizi ai cittadini, ma rafforziamo anche la presenza delle istituzioni nel quartiere Umbertino, con l’obiettivo di renderlo sempre più bello, funzionale e dinamico per tutti i residenti e i dipendenti”.

Spezia Risorse aprirà i propri uffici alla cittadinanza lunedì 27 gennaio, trasferendosi dalla storica sede di via Giovanni Pascoli alla nuova e moderna struttura di via La Marmora. Successivamente, in primavera, si trasferirà anche Atc Mobilità e Parcheggi, al termine della campagna di tesseramento dei Pass Residenti 2025.

Per quanto riguarda la zona dedicata a Spezia Risorse, i cittadini troveranno al piano terra le aree aperte al pubblico, come la reception, il front-office e il protocollo, mentre le aree riservate comprenderanno la riscossione coattiva, il back-office, i servizi di accertamento e l'area legale. Al primo piano saranno ubicati gli uffici della direzione, dell'area finanziaria, dell'area servizi amministrativi, dell'area servizi staff e dell'area informatica.

Per Atc Mobilità e Parcheggi, il front-office sarà situato al piano terra, dove saranno presenti anche gli uffici dell’Agenzia della Mobilità, delegata dalla Provincia della Spezia, gli uffici della Segnaletica Stradale e l'ufficio Gare e Appalti. Sempre al piano terra si troveranno i tecnici parcometristi e gli ausiliari di polizia municipale. Al primo piano saranno collocati gli uffici di direzione, comprensivi dell'amministratore delegato e del direttore generale Stefano L. Sciurpa, della presidenza guidata da Giovanni Lodovici, della segreteria di direzione, degli Affari Generali, delle Risorse Umane, dell'Ufficio Acquisti, dell'Area Informatica e degli uffici dedicati all’Amministrazione, Finanza e Controllo. Inoltre, al primo piano è stata realizzata una nuova Sala Riunioni, utilizzabile da entrambe le società, ricavata in uno spazio precedentemente adibito a terrazza.

Il progetto è stato realizzato da Edielle, subentrata nel 2024 alla precedente ditta, in coordinamento con Ballocchi Impianti Srl per gli impianti elettrici e di condizionamento, per un intervento dal valore complessivo di 1 milione di euro.

Il direttore generale di Atc Mobilità e Parcheggi Stefano Sciurpa dichiara: “I locali di via La Marmora sono stati ceduti in locazione alle nostre società dall’amministrazione comunale che ha fortemente creduto e sostenuto il progetto di condivisione della sede delle due società partecipate. I locali sono stati completamente riqualificati anche nella loro facciata esterna che ha visto riportare alla luce i gradevoli decori originali precedentemente provati dal tempo. L’ area prospiciente all’entrata della sede è stata, inoltre, allestita con piante decorative permanenti che 'arredano' lo spazio rendendolo piacevole e curato”.

Conclude l'amministratore delegato di Spezia Risorse, Davide Piccioli: “L’inaugurazione di questa nuova sede rappresenta un passo significativo nel percorso di innovazione e rinnovamento che Spezia Risorse sta portando avanti. Questo spazio, concepito per offrire maggiore efficienza e vicinanza ai cittadini, è il frutto di un lavoro di squadra che ha saputo unire visione, competenza e attenzione alle esigenze del territorio. Crediamo fortemente che questa struttura possa non solo migliorare la qualità dei servizi erogati, ma anche diventare un simbolo di rinascita e di integrazione per l’intera comunità. Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del quartiere Umbertino, certi che questa nuova sede possa rappresentare un punto di riferimento solido e innovativo per il futuro della nostra città”.