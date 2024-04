In visita alla biblioteca Mazzini

La biblioteca Ubaldo Mazzini di corso Cavour, organizza per oggi, con inizio alle 17, una visita guidata gratuita alla propria sede alle bellezze architettoniche di Palazzo Crozza, alle sue eleganti sale affrescate e ad alcuni dei tesori custoditi dalla biblioteca, che vanta un prezioso patrimonio librario ed è sede dell’Archivio Storico. Un’occasione per riscoprire l’importante figura e il calibro intellettuale del primo direttore della biblioteca civica, del museo civico e dell’Archivio storico comunale della Spezia, che ha contribuito enormemente nello studio dell’archeologia e nella storia locale spezzina attraverso il suo impegno nel tramandare e tenere vive le tradizioni, in primis il dialetto spezzino. Un’occasione per riscoprire la grande ricchezza culturale della nostra città a disposizione di tutti. Per avere ulteriori informazioni sulla visita odierna è possibile telefonare al numero 0187 727515 o inviare una mail a [email protected].