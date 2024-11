In viaggio con Destinazione Europa . Concluso il progetto formativo

Ottantasei studenti di otto scuole superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana hanno partecipato alle attività sostenute dal bando ‘Destinazione Europa’ della Fondazione Carispezia, nelle cui sale, ieri mattina, si è svolto l’evento finale. Il bando ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di partire per intraprendere un’esperienza formativa di minimo due settimane in Europa. Le scuole selezionate dal bando sono state: gli istituti Cardarelli, Capellini-Sauro, Mazzini e Casini e i licei Costa e Pacinotti della Spezia; l’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana; l’istituto Da Vinci di Villafranca in Lunigiana. I progetti si sono svolti in Inghilterra, Irlanda, Malta e Francia. Nel corso della mattinata, dopo i saluti del presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino e di Giulia Crocco, dirigente dell’Ufficio scolastico gli studenti portavoce di ogni scuola si sono succeduti per condividere le diverse attività affrontate nel percorso formativo attraverso presentazioni e video. Durante gli incontri sono state proiettate le presentazioni e i video-reportage delle esperienze complessive di tutti gli studenti partecipanti: un racconto per immagini che ha documentato le attività svolte all’estero. "Grazie a ‘Destinazione Europa’ – ha spiegato il presidente Andrea Corradino – numerosi studenti hanno avuto l’opportunità di arricchire le proprie competenze professionali, linguistiche e sociali unendo, al contempo, il valore aggiunto del viaggiare all’estero. Fondazione Carispezia da sempre vicina ai giovani, continuerà a sostenere iniziative come questa, con l’obiettivo di fornire alle nuove generazioni strumenti per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza, competenza e apertura al mondo".