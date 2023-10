In piazza Verdi arriva la ’Granfondo ciclistica dei trapiantati’

L’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo e Aido Nazionale, in concomitanza del 50° Anniversario di fondazione, hanno organizzato la 17ª edizione della Granfondo Ciclistica dei Trapiantati, aperta a tutti i ciclisti trapiantati d’organo. La manifestazione, che si tiene dall’8 al 15 ottobre, in 7 tappe da Bergamo a Siena, oggi giungerà alla Spezia. L’arrivo dei ciclisti trapiantati, con la carovana, è previsto per le 16.30-17 in piazza Verdi, poi si terrà un incontro con la cittadinanza nella Sala Dante di via Ugo Bassi, dove il gruppo verrà accolto dal sindaco Pierluigi Peracchini e dagli assessori Lorenzo Brogi, Marco Frascatore e Giulio Guerri, oltre alla presenza di diverse associazioni di volontariato. Si parlerà della donazione degli organi per trapianto e si ascolteranno le testimonianze dei trapiantati. L’incontro, al quale ne seguirà un altro domani dalle 8.30 alle 10.30, con gli studenti dell’istituto tecnico Sperimentale al Fossati-Da Passano, è stato reso possibile dall’impegno di Aido Spezia, presieduta da Luigi Fornaciari Chittoni (nella foto)