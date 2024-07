In memoria di Carla Gallerini. Estemporanea di pittura nel centro di San Terenzo

Per ricordare la prima esposizione pittorica realizzata nel 1977 nel centro storico di San Terenzo, voluta fortemente e organizzata da Carla Gallerini, si svilupperà domenica il 2° Trofeo ‘Carla Gallerini’, estemporanea di pittura che diventa itinerante, con lo stesso obiettivo, ovvero di valorizzare il luogo e il territorio. La manifestazione, inserita nella 14esima edizione del progetto di promozione d’arte e cultura e spettacolo a cura di Ezia Di Capua, ha il patrocinio gratuito del Comune, della pro loco di San Terenzo e della Prefettura. "Il tema che verrà sviluppato sarà ‘Nel Golfo dei Poeti l’arte per la pace’ – afferma Di Capua –. Sarà un messaggio di pace scritto attraverso la pittura, un’occasione unica per ricordare Carla Gallerini, l’artista ideatrice ed esecutrice dei carri di Carnevale, impegnata in campo sociale, nel recupero e conservazione delle tradizioni, e per riflettere tutti insieme".

Gli artisti dipingeranno lungo le vie del centro di San Terenzo, via Paolo Azzarini e via Angelo Trogu, dalle 8,30 del mattino alle 17 (poi alle 17.30 l’aperitivo in arte), muniti dei loro cavalletti. Sarà premiata l’opera che, oltre a mostrare le migliori qualità artistiche e pittoriche, esprimerà meglio il tema proposto. A premiare i primi tre artisti sono stati invitati il sindaco Leonardo Paoletti, le autorità locali e, appositamente giunti da Osaka in Giappone il maestro Kentaro Kitaya e la moglie, che condividono il progetto ‘arte per la pace’, con la preparazione di un concerto lirico che presto verrà realizzato dal Coro lirico La Spezia. Questi i pittori partecipanti: Roberto Merlino, Giobatta Framarin, Sergio Scantamburlo, Mario Gremmo, Cristina Viscardi, Oriana Cattoi, Antonella Moggia, Maria Chiocca, Annarita Ravecca, Sonia Nella, Franca Bologna, Georges Battisti, Francesca Battini, Emwan Kulpherk, Emanuela Testa, Barbara Craig, Andrea Balderi, Annarosa Lisi, Jorge Nativo, Rosa Maria Santarelli, Gironimi Graziella, Carlo Nacini, Cristina Rosselli, Romina Pellegrini, Tiziana Pietrini, Mike Davis, Luana Gibaldi e Raden Devis. La giuria, presieduta da Andrea Marrone, sarà composta da Riccardo Bonvicini, Raffaele Cavaliere, Kentaro Kitaya, Fabrizio Sorbi e Gabriella Diddi. Info 348 8964150.

Marco Magi