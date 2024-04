In 200 da tutta Italia al convegno per gli operatori di polizia

Santo Stefano Magra, 14 aprile 2024 - Nell'area ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra, nella struttura comunale sede del Consiglio, si terrà martedì 16 aprile la 17esima edizione del Convegno riservato agli operatori di polizia.

Sono già oltre 200 gli iscritti da ogni parte d'Italia ed appartenenti a tutti i corpi, sia delle polizie locali sia dello Stato. Si preannuncia una giornata di formazione interessante e che infatti ha richiamato l'attenzione di tantissime uniformi per la giornata di aggiornamento organizzata dal comando di polizia locale di Santo Stefano di Magra con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, ormai leader nel settore dell'organizzazione di Convegni per personale effettivo dei vari corpi di polizia e sia per la preparazione dei concorsi per le polizie locali.

Il programma sarà il seguente: apertura dei lavori alle 8.30 con i saluti da parte del sindaco Paola Sisti e del vicesindaco ed assessore alla Sicurezza Jacopo Alberghi. La parola passerà quindi ai primi due docenti ovvero i due sovrintendenti capo Mauro Polesello e Raffaele Uboldi, entrambi appartenenti alla municipale di Genova, in particolare sezione Falsi Documentali che proprio quest'anno festeggia il ventennale della sua istituzione e che vantano entrambi una straordinaria esperienza sul campo. Tratteranno proprio l'esame dei documenti di identificazione e tutte le novità da conoscere al fine di accertare alterazioni e contraffazioni sugli stessi e che quindi li contraddistinguano come falsi.

Sarà poi la volta di Alessandro Pescara Di Diana capo della squadra mobile alla Questura della Spezia, molto conosciuto per aver portato a termine le più grosse indagini della zona ed essendo stato per oltre 10 anni anche responsabile della sezione polizia giudiziaria, nell'aliquota della polizia all'interno della Procura della Repubblica nel Tribunale della Spezia dove, tra le varie operazioni, si è distinto per aver iniziato, coordinato e concluso le indagini dell'operazione 'mani unte', terminate con lo smantellamento di 'parcopoli' e l'arresto di vari soggetti nel panorama delle 5 Terre.

Pescara Di Diana tratterà in particolare i reati contro il patrimonio, ovvero furto, scippo e rapina, quindi le tecniche investigative e gli atti di polizia giudiziaria da redigere. Chiuderà la parte teorica l'avvocato Fabio Piccioni del Foro di Firenze specializzato in diritto penale, cassazionista, docente universitario a contratto all'Università di Macerata e docente da oltre 20 anni ai convegni dedicati agli operatori di polizia. Piccioni tratterà una parte molto inusuale da trovarsi ai convegni, ovvero la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, quando il controesame del teste può diventare distruttivo.

Spiegherà quali sono le tecniche che gli avvocati abitualmente utilizzano per 'smontare' le testimonianze degli operatori di polizia in udienza e quindi 'screditare' la testimonianza del teste agli occhi del giudice. Chiuderanno il convegno Giacomo Vierucci e Stefano Livierato, addestratori cinofili specializzati appartenenti all'Associazione Guardiani della Luna coordinata da Francesco Bartoli e da Elena Grassi, che illustreranno in esercitazioni pratiche con cani addestrati, l'importanza dell'ausilio per gli operatori di polizia, delle unità cinofile nella ricerca, per esempio di persone, sostanze stupefacenti ed esplosivi.

L'organizzazione del Convegno ringrazia gli Sponsor dell'Evento: Radio A, Cabolo, Cmd Sicurezza, M & N Srl, Osteria delle Pietre, Quicksilver Bar, Cmd Centro Medico, Il Ristoro Nell'Aia, Spazio Conad S. Stefano Magra, Gruppo Antonini SPA, Progetto Immobiliare, Mercurio Medica, Il Casale del Giglio. Moderatori della giornata saranno il comandante della polizia locale di Santo Stefano di Magra Maurizio Perroni ed il vicecomandante Andrea Prassini. Gli interessati per info ed iscrizioni potranno scrivere a [email protected].

Marco Magi