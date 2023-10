Imprese locali al ’Selection day’ di Faros

Si è chiuso all’Autorità Portuale il ’Selection Day’ di Faros, il programma della Rete nazionale acceleratori Cdp Venture Capital dedicato alla Blue Economy. Faros ha ampliato la presenza sul territorio: dopo l’Hub di Taranto si è aggiunto anche quello di La Spezia con un focus sui settori acquacoltura sostenibile, cantieristica navale, turismo costiero e uso innovativo delle risorse marine. Tra le 195 proposte ricevute saranno selezionate 12 startup, 6 per ogni hub, che accederanno al programma. Alle 12 imprese verrà offerto un percorso di accelerazione con masterclass, attività di coaching e networking, un investimento fino a 65mila euro con potenziali investimenti tra 200mila 275mila per i progetti più meritevoli; progetti pilota e open innovation grazie al supporto strategico di enti locali, spazio di lavoro nelle sedi dell’acceleratore a Taranto e La Spezia per tutta la durata del programma. Faros genererà un flusso di investimenti di circa 5 milioni di euro in tre anni.