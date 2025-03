"La nostra cultura è variegata e contribuisce ad arricchire di fascino la città di Sarzana. Il capitale religioso e il Museo Diocesano sono altri simboli di pregio assoluto. Per questo motivo continuo a ripetere che c’è una traccia che prosegue da millenni e non si è mai interrotta". Arte che si manifesta aprendo i palazzi storici nel corso della rassegna Atri Fioriti mettendo in mostra scorci di rara bellezza urbanistica. "Stiamo pensando di aumentare le giornate di apertura collegandole alla mostra di De Chirico alla Fortezza Firmafede. La bellezza è negli spazi e noi vogliamo viverli. Come è accade con il teatro degli Impavidi che è un fulcro di cultura e iniziative per oltre 100 giorni all’anno. Tra le iniziative che rappresentano la città inserisco anche la musica, nelle sue varie declinazioni e generi che hanno saputo dare un segno di riconoscimento come nel caso della rassegna Moonland che ci ha portato star di livello internazionale".