Il violinista Krylov suona in San Biagio

Questa sera alle 21 la Basilica Collegiata di San Biagio in Finalborgo ospita un grande evento di musica classica. In scena i “Virtuosismi” dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova, diretta dal maestro Sergej Krylov, con un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui saranno eseguiti il Concerto per violino e orchestra n. 1 in si bemolle maggiore K 207, la Serenata n. 13 in sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K 525, e il Concerto per violino e orchestra n. 2 in re maggiore K 211.

Krylov, russo, 54 anni, dopo essersi diplomato alla Scuola centrale di musica di Mosca ha studiato con Salvatore Accardo ed è stato ospite regolare di importanti istituzioni e orchestre di primo piano lavorando con la London Philharmonic, la Filarmonica della Scala e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Direttore musicale della ‘Lithuanian Chamber Orchestra’ dal 2008, svolge il duplice ruolo di solista e direttore d’orchestra in un ampio repertorio che spazia dal Barocco alla musica contemporanea.