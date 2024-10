Il Valdimagra viaggia a tutta forza. Un fine settimana di grandi sorrisi

Il gruppo Valdimagra Volley ha festeggiato uno splendido fine settimana con le vittorie di tutte le squadre scese in campo. Il "PalaConti" di Santo Stefano Magra ha ospitato la prima gara del campionato di Prima Divisione femminile e le ragazze del Vdm Santo Stefano Magra dirette da Marco Puligheddu (nella foto) hanno dimostrato tanta determinazione e grinta contro il Pms Rapallo. Nonostante un inizio in salita, con il primo set perso 18-25, la squadra di casa ha saputo reagire, ribaltando il match e chiudendo con un convincente punteggio vincente per 3-1. Questi i punteggi dei 4 parziali: 18-25, 25-14, 25-11 e 25-13.

Esordio vincente e tre punti anche per il Vdm La Spezia Steel in serie D maschile nel derby casalingo i cugini della Pallavolo Futura Avis Bertoni e del Volley Santo Stefano di Magra nel campionato di Serie D femminile contro la Serteco Volley School. Nello scorso fine settimana si è anche disputato il torneo riservato alla categoria under 17 maschile, sponsorizzato da Ma.Tra, che ha visto sei squadre affrontarsi in una serie di partite molto appassionanti.

Le formazioni che hanno partecipato sono state: Colombo Volley Genova, Upc Unione Pallavolo Camaiore, Migliarino Volley Pisa, Torretta Volley Livorno, Vbc Calci E Vdm Logisteel. L’evento non ha solo rappresentato una bella occasione per i ragazzi di mettersi in mostra, ma è stata anche un’importante opportunità di confronto con formazioni di alto livello in un clima di sana competizione e apprezzabile spirito sportivo.

Ilaria Gallione