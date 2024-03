Il songwriter Stroszek protagonista all’osteria Bacchus

Sarà il songwriter Stroszek il protagonista della serata live domenicale dell’osteria Bacchus. Nel locale di viale Amendola, stasera, a partire dalle 19, il palco è tutto di Claudio Alcara - chitarrista storico dei black metaller Frostmoon Eclipse, che prende il suo nome dalla tristissima pellicola di Werner Herzog – che presenterà il nuovo album ‘About All The Bad Days In The World che ha visto ufficialmente la luce a dicembre, dopo undici anni di buio e fasi di scrittura e registrazione in momenti e luoghi differenti. "I brani sono tasselli di puro struggimento – spiega Elisa Mucciarelli di Aristocrazia Webzine – , che messi insieme regalano un mosaico variegato in cui si esplora il personale paesaggio di emozioni di Claudio Alcara. Con Stroszek, i cui primi vagiti risalgono al 2007, Claudio si discosta completamente dal black metal per cimentarsi nella soffusa intimità di un neofolk fortemente influenzato da gothic rock, blues e cantautorato di matrice statunitense, con successo, sento di dover aggiungere in veste di ascoltatrice del progetto da qualche tempo". ‘About All The Bad Days In The World’ mantiene quelle stesse caratteristiche. "Ma riesce anche a risultare strumentalmente e atmosfericamente molto più ricco di sfumature e variegato rispetto ai suoi predecessori. Ascoltare Stroszek si rivela un balsamo per l’anima ferita – conclude Mucciarelli – non il sale che la fa bruciare. Sapere che qualcuno su questo spietato e freddo pianeta ha condiviso o ancora condivide un dolore che ci sembra familiare lo rende forse più sopportabile, dandoci l’impressione di non essere del tutto soli. Restiamo comunque esseri sofferenti, ma portatori di un’empatia che ci impedisce di restare indifferenti alle brutture del mondo, senza lasciare che il tormento ci causi un’assuefazione tale da renderci insensibili". Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 339 4908117.

m. magi