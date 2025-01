Il sindaco ringrazia Poste Italiane

Il sindaco di Levanto, Luca Del Bello, ringrazia Poste Italiane per aver accolto le richieste dei cittadini levantesi e aver disposto l’apertura pomeridiana dell’ufficio temporaneo di piazza Cavour e la riattivazione del postamat di via Jacopo. "Sono soddisfatto dell’attenzione che Poste Italiane ha riservato alle esigenze manifestate dagli utenti e che io, dopo alcuni solleciti, mi sono visto costretto a formalizzare in una querela per conferire alle richieste uno status giuridico. Non è gradevole per nessuno dover intraprendere queste strade per tutelare il legittimo diritto dei cittadini ad avere servizi all’altezza, ma spero che tutti capiranno che è dovere di un sindaco adottare anche iniziative estreme quando le rivendicazioni verbali non ottengono un giusto riconoscimento".

Il sindaco inoltre sollecita Poste a "risolvere anche il problema della mancata consegna della corrispondenza in alcune frazioni: anche questa situazione più volta segnalata e fonte di grave disagio per gli abitanti di alcuni centri della vallata. Purtroppo devo constatare che i Comuni sempre più spesso rappresentano l’ultimo baluardo a difesa dei servizi pubblici: anche quelli erogati da terzi".